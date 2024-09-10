The National Interest: сможет ли Европа защитить себя?

Например, в мае и декабре 2023 года он начал гражданскую миссию в Молдове для укрепления ее оборонного сектора, а также одобрил проект безопасности и обороны для западноафриканских стран в Гвинейском заливе. А что касается собственных границ — Брюссель вернулся к привычным разговорам. С момента встречи лидеров ЕС в 2016 году для обсуждения критических пробелов в стратегии и программе европейской оборонной промышленности было сделано не так много.