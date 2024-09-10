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The National Interest: сможет ли Европа защитить себя?

Призывы к Европе взять на себя ответственность за собственную оборону и безопасность звучат в Вашингтоне все громче — в ответ Брюссель дрожит от страха. Европейскому союзу следует стать менее зависимым, более полномочным и равноправным союзником Соединенных Штатов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Второе президентство Трампа и вице-президентство Вэнса исключать нельзя, и это снова заставляет лидеров Европейского союза беспокоиться о безопасности блока, который создавался как раз, чтобы обеспечить безопасность своих стран-членов, пишет The National Interest. Очевидно, что дебаты 2016−2021 годов о полной зависимости ЕС от НАТО и США в вопросах обороны не достигли удовлетворительного завершения.

В 2016 году расходы НАТО на оборону в процентах от ВВП выросли впервые за семь лет. Соседи России Швеция и Литва восстановили или увеличили продолжительность обязательной военной службы. В Брюсселе пересмотрели европейский план действий по обороне, ЕС нарастил военные расходы и формализовал структуру военного сотрудничества.

С 2018 по 2021 год были созданы европейские оборонные фонды, которые позволили странам ЕС коллективно финансировать меры обороны и потребовали выделять «минимум 20% оборонного бюджета на оборудование и 2% на технологическое развитие». С 2016 по 2020 год Брюссель на уровне блока выделил 90 млн евро на финансирование оборонных исследований, а с 2021 по 2027 год — 13 млрд евро на оборонно-промышленную политику в целом. Государства-члены начали эффективнее координировать военные расходы и определять общие проекты в политике безопасности.

В 2022 году Брюссель одобрил стратегический компас — амбициозный план действий для укрепления политики ЕС в области безопасности и обороны до 2030 года.

Эти изменения указывают на то, что ЕС стремится стать чем-то большим, чем просто «комнатной левреткой Америки» — по крайней мере, на данный момент. Но достаточно ли этого?

Период с 2016 по 2021 год принес самые ощутимые прямые и косвенные угрозы безопасности ЕС со времен Второй мировой войны. После присоединения Крыма в 2014 году мощь России стала более очевидной, решительно проявив себя в начале российско-украинского конфликта в 2022 году. А сохраняющаяся характеристика НАТО как «устаревшей» и неспособной достичь своих целей организации сделала изменение 70-летнего соглашения о безопасности более вероятным.

Однако победу президента Байдена на выборах 2020 года Брюссель не только встретил с энтузиазмом, но и начал мечтать о восстановлении трансатлантической дружбы.

После того как США возглавил лидер, более симпатизирующий защите Европейского союза, блок смог заняться чем угодно, но только не собственной безопасностью.

Например, в мае и декабре 2023 года он начал гражданскую миссию в Молдове для укрепления ее оборонного сектора, а также одобрил проект безопасности и обороны для западноафриканских стран в Гвинейском заливе. А что касается собственных границ — Брюссель вернулся к привычным разговорам. С момента встречи лидеров ЕС в 2016 году для обсуждения критических пробелов в стратегии и программе европейской оборонной промышленности было сделано не так много.

Все это позволяет предположить, что, во-первых, внимание к оборонным возможностям блока остается реакционным по отношению к угрозам безопасности ЕС. А во-вторых — и это важнее, — такое поведение указывает на то, что разработать существенные средства самозащиты Старому Свету помешало не отсутствие способности распознавать вызовы или отсутствие ресурсов, а именно идеология опоры на США и НАТО в плане гарантий безопасности, укоренившаяся в лидерах ЕС.

Европейскому союзу не нужен еще один «будильник», чтобы начать обеспечивать собственную оборону. Ему необходимо начать менять мышление. Но в этом ЕС не одинок: Вашингтону тоже следует пересмотреть свое восприятие Европы и своей роли в ней.

После распада Советского Союза в 1991 году, что примерно совпало с подписанием учредительного договора ЕС, Вашингтон мог бы прекратить активное участие в сфере европейской безопасности.

Вместо этого до 2016 года каждая новая американская администрация подтверждала свою приверженность вопросам защиты ЕС, порой до такой степени, что препятствовала значимым инвестициям в возможности, которые могли бы гарантировать оборону ЕС независимо от США и НАТО.

Влияние США на континенте было направлено на сохранение зависимости ЕС от Америки, не давая блоку стать конкурентоспособным соперников.

В 2010 году госсекретарь США Хиллари Клинтон описала европейскую безопасность как «гораздо большее, чем стратегический интерес» и «выражение наших ценностей», которые «не могут и никогда не должны быть нарушены».

Истинный сдвиг в мышлении Вашингтона от желания держать Европу на коротком поводке к подлинной поддержке с возросшими возможностями в области безопасности — это, возможно, именно то, что нужно ЕС.

Впрочем, это может стать подарком и для Вашингтона: 60% американских избирателей считают, что ЕС слишком зависим от военной поддержки США, а 70% респондентов убеждены, что Вашингтон тратит слишком много денег на помощь другим странами. США уже втянуты в многочисленные конфликты, а военный рост и активность Китая все больше требуют, чтобы Вашингтон сосредоточился на Азии и Индо-Тихоокеанском регионе.

Менее зависимая Европа, чему способствовало бы изменение американского менталитета, могла бы не только снять опасения избирателей, но и позволила бы Вашингтону быть более избирательным в своем военном участии и, следовательно, более эффективно оказывать помощь. Бремя Украины тоже можно было бы разделить более разумно. Уверенный в себе Европейский союз, который может самостоятельно обеспечить свою безопасность, сулит преимущества для союзников по обе стороны Атлантики.