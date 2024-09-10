Responsible Statecraft: Макрон поставил под угрозу французскую демократию и помощь Украине

Как пишет Responsible Statecraft, независимо от качеств Барнье это решение Макрона, которое, казалось бы, указывает на выход Франции из политического тупика, рискует еще больше ввергнуть страну в хаос.
Барнье стал известен благодаря своей роли главного переговорщика ЕС по Brexit. Бывший британский дипломат Питер Рикеттс описал Барнье как «компетентного технократа, формального, непреклонного и не очень известного во Франции, поскольку он провел десятилетия на различных должностях в Брюсселе».
Впрочем, навыки и опыт Барнье не являются предметом обсуждения — беспокоит то, что Макрон выбрал его премьер-министром.
Во-первых, демократическая легитимность Барнье под угрозой. После сокрушительного поражения центристской партии Макрона на выборах в Европейский парламент в июне, созванные им парламентские выборы во Франции выиграл леворадикальный «Новый народный фронт» (ННФ) со 180 местами. За ним следуют центристская политическая коалиция Макрона («Вместе за Республику») со 159 местами, крайне правое национальное объединение Марин Ле Пен (142 мандата) и правоцентристская партия Барнье «Республиканцы» (39 мандатов).
Партия ННФ, как получившая большинство мест в парламенте, предложила своего кандидата для формирования правительства — экономиста Люси Касте. Но Макрон отверг ее кандидатуру в пользу Барнье из самой маленькой партии в парламенте.
Французские эксперты, например бывший посол в Вашингтоне Жерар Аро, пытались обрисовать выбор Макрона как демократически безупречный, учитывая, что левые представляют только 28% электората и 32% парламента.
Однако не все так просто.
Действительно, Ле Пен признала, что Барнье удовлетворяет по крайней мере одному критерию, важному для ее партии: он «уважительно относится к различным политическим силам и способен решать проблемы национального митинга».
Поскольку левые ни при каких условиях не поддержат правительство Барнье, его единственный шанс на политическое выживание зависит от благосклонности Ле Пен.
Естественно, такой разворот французского президента разгневал левых. Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокоренная Франция», обвинил Макрона в нарушении национальной воли. За этим, скорее всего, последуют уличные протесты, забастовки и студенческие демонстрации.
Но, кроме того, выбор Барнье стал плохой новостью для Украины.
Согласно опросам, 68% взрослых французов считают, что Макрон допустил ошибку, когда в июне рассуждал о том, что Франция может отправить войска на Украину. 74% респондентов выступают против отправки западных войск на Украину.
Крайне левый ННФ и крайне правое «Национальное объединение», похоже, больше, чем Макрон, соответствуют общественному мнению французов об Украине. Судя по опросам, 55% французов также несогласны с уходящим в отставку премьер-министром (макронистом) Габриэлем Атталем, который охарактеризовал партию Ле Пен как «войска Путина во Франции».
Когда эта элита воспринимается как корыстная и презирающая волю народа, все, что с ней связно, оказывается запятнанным, в том числе поддержка Украине.
На практическом уровне недавно приобретенные переговорные полномочия Ле Пен будут определять выбор правительства Барнье. Возможно, в последнее время Ле Пен и сгладила свой скептический по отношению к Украине и дружественный по отношению к России имидж, но среди ее приоритетов определенно нет эскалации российско-украинского конфликта и вмешательства Франции в боевые действия на Украине. Она сосредоточена на внутриполитических проблемах, таких как «неконтролируемая иммиграция, взрыв незащищенности и подрыв покупательной способности французов».
Правда, во французской системе президент сохраняет значительные прерогативы в области внешней политики и политики по вопросам безопасности. Однако, сделав ставку на парламентские выборы и де-факто отказавшись признавать их результаты, Макрон, сам того не желая, усилил своих заклятых противников и поставил под угрозу большую часть своей политической повестки, включая поддержку Францией Украины в долгосрочной перспективе.