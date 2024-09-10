Responsible Statecraft: Макрон поставил под угрозу французскую демократию и помощь Украине

Спустя шестьдесят дней после парламентских выборов во Франции, которые ввергли парламент в подвешенное состояние, президент Эммануэль Макрон выдвинул опытного правоцентристского политика Мишеля Барнье на пост нового премьер-министра страны. Первой жертвой этого назначения может стать помощь Украине.

Источник: Reuters

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет Responsible Statecraft, независимо от качеств Барнье это решение Макрона, которое, казалось бы, указывает на выход Франции из политического тупика, рискует еще больше ввергнуть страну в хаос.

А это может подорвать поддержку Украине и ослабить Францию в качестве значимого игрока в Европе и на мировой арене.

Барнье стал известен благодаря своей роли главного переговорщика ЕС по Brexit. Бывший британский дипломат Питер Рикеттс описал Барнье как «компетентного технократа, формального, непреклонного и не очень известного во Франции, поскольку он провел десятилетия на различных должностях в Брюсселе».

Впрочем, навыки и опыт Барнье не являются предметом обсуждения — беспокоит то, что Макрон выбрал его премьер-министром.

Во-первых, демократическая легитимность Барнье под угрозой. После сокрушительного поражения центристской партии Макрона на выборах в Европейский парламент в июне, созванные им парламентские выборы во Франции выиграл леворадикальный «Новый народный фронт» (ННФ) со 180 местами. За ним следуют центристская политическая коалиция Макрона («Вместе за Республику») со 159 местами, крайне правое национальное объединение Марин Ле Пен (142 мандата) и правоцентристская партия Барнье «Республиканцы» (39 мандатов).

Партия ННФ, как получившая большинство мест в парламенте, предложила своего кандидата для формирования правительства — экономиста Люси Касте. Но Макрон отверг ее кандидатуру в пользу Барнье из самой маленькой партии в парламенте.

Французские эксперты, например бывший посол в Вашингтоне Жерар Аро, пытались обрисовать выбор Макрона как демократически безупречный, учитывая, что левые представляют только 28% электората и 32% парламента.

Однако не все так просто.

Отказ Макрона заключать сделку с левыми означает, что ему пришлось предварительно договариваться со своим заклятым врагом — Ле Пен.

Действительно, Ле Пен признала, что Барнье удовлетворяет по крайней мере одному критерию, важному для ее партии: он «уважительно относится к различным политическим силам и способен решать проблемы национального митинга».

Поскольку левые ни при каких условиях не поддержат правительство Барнье, его единственный шанс на политическое выживание зависит от благосклонности Ле Пен.

Макрон, построивший свою карьеру как олицетворение либерального центра, предоставил своему самому грозному противнику справа беспрецедентную переговорную силу.

Естественно, такой разворот французского президента разгневал левых. Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокоренная Франция», обвинил Макрона в нарушении национальной воли. За этим, скорее всего, последуют уличные протесты, забастовки и студенческие демонстрации.

Но, кроме того, выбор Барнье стал плохой новостью для Украины.

Уже неоднократно отмечался разрыв между горячей поддержкой Украины Макроном и гораздо более скептичным отношением к ней французской общественности.

Согласно опросам, 68% взрослых французов считают, что Макрон допустил ошибку, когда в июне рассуждал о том, что Франция может отправить войска на Украину. 74% респондентов выступают против отправки западных войск на Украину.

Крайне левый ННФ и крайне правое «Национальное объединение», похоже, больше, чем Макрон, соответствуют общественному мнению французов об Украине. Судя по опросам, 55% французов также несогласны с уходящим в отставку премьер-министром (макронистом) Габриэлем Атталем, который охарактеризовал партию Ле Пен как «войска Путина во Франции».

Все это говорит о том, что поддержка Украины является проектом элит, который имеет мало общего с повседневными заботами французов: подавляющее большинство не считают Россию ни партнером, ни военным противником.

Когда эта элита воспринимается как корыстная и презирающая волю народа, все, что с ней связно, оказывается запятнанным, в том числе поддержка Украине.

На практическом уровне недавно приобретенные переговорные полномочия Ле Пен будут определять выбор правительства Барнье. Возможно, в последнее время Ле Пен и сгладила свой скептический по отношению к Украине и дружественный по отношению к России имидж, но среди ее приоритетов определенно нет эскалации российско-украинского конфликта и вмешательства Франции в боевые действия на Украине. Она сосредоточена на внутриполитических проблемах, таких как «неконтролируемая иммиграция, взрыв незащищенности и подрыв покупательной способности французов».