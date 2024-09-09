США разместят в Японии ракетные комплексы, ранее запрещенные по договору с Россией

Typhon — это первое наземное ударное средство средней дальности у армии США после окончания холодной войны и расторжения в 2019 году российско-американского ДРСМД. Его пусковая установка представляет, по сути, сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41. Контракт с Lockheed Martin на производство этих комплексов Пентагон подписал в ноябре 2020 года, чуть больше чем через год после того, как развалился ДРСМД, запрещавший создавать подобные системы. Согласно этому договору, заключенному в 1987 году между США и СССР, стороны не должны были испытывать и развертывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км, как и пусковые установки для них.