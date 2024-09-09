США разместят в Японии ракетные комплексы, ранее запрещенные по договору с Россией

О планах американцев разместить Typhon на территории Японии сообщила газета The Japan Times со ссылкой на заявление министра армии США (высшая гражданская должность в Пентагоне) Кристин Уормут. По ее словам, в ходе недавнего визита в Японию она обсуждала с министром обороны страны Минору Кихарой перспективы задействования новых американских многосферных оперативных групп (Multi Domain Task Force, MDTF) в учениях на японской территории. «Нам было бы очень интересно увидеть, как… многосферная оперативная группа… действует из Японии. Мы ясно дали понять японским Силам самообороны (так называются вооруженные силы страны.— “Ъ”), что заинтересованы в этом. Развертывание будет идти в соответствии с темпами японского правительства», — цитирует Кристин Уормут издание, добавляя от себя, что речь идет об учениях.
В состав MDTF входят и американские ракетные комплексы наземного базирования средней дальности Typhon (также называемые Mid-Range Capability, MRC). Их появление в Японии станет уже вторым развертыванием ранее запрещенных по ДРСМД систем в Азии. Первое состоялось весной на Филиппинах, где они были задействованы в американо-филиппинских учениях Salaknib 24 (см. «Ъ» от 17 апреля). Обратно в США комплексы после этого, впрочем, не вернулись, а до сих пор находятся на Лусоне (одном из островов Филиппин). Не исключено, что далее установки будут переброшены прямиком в Японию.
Typhon — это первое наземное ударное средство средней дальности у армии США после окончания холодной войны и расторжения в 2019 году российско-американского ДРСМД. Его пусковая установка представляет, по сути, сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41. Контракт с Lockheed Martin на производство этих комплексов Пентагон подписал в ноябре 2020 года, чуть больше чем через год после того, как развалился ДРСМД, запрещавший создавать подобные системы. Согласно этому договору, заключенному в 1987 году между США и СССР, стороны не должны были испытывать и развертывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км, как и пусковые установки для них.
Typhon способен запускать крылатые ракеты Tomahawk (дальность до 1,8 тыс. км) и многоцелевые ракеты Standard SM-6 (дальность до 500 км в нынешней версии, однако в перспективных, как ожидается, будет больше). Предполагается, что в будущем батареи Typhon войдут в состав дивизиона стратегических огневых средств MDTF. Туда же войдут батареи реактивных систем залпового огня повышенной мобильности (HIMARS) с новыми ракетами PrSM (с дальностью более 500 км) и гиперзвуковыми ракетами Dark Eagle (он же Long Range Hypersonic Weapon, LRHW, c заявленной дальностью более 2775 км). Помимо дивизиона ракетных комплексов средней дальности в MDTF также войдут специалисты по разведке, кибероружию, радиоэлектронной борьбе и операциям в космическом пространстве.
В июле этого года стало известно, что с 2026-го США будут размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности (SM-6, Tomahawk и Dark Eagle) на территории Германии (также в составе MDTF). Кроме того, США уже дважды завозили модульный контейнерный ракетный комплекс Mk70 (схожая с Typhon установка, разработанная для военно-морских сил) на датский остров Борнхольм, где он был задействован в ходе учений.
Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия ответит на действия США и европейских союзников. В Москве, судя по его комментариям, убеждены, что в конечном итоге ранее запрещенные системы появятся в Европе на постоянной основе. И тогда в зоне их досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура.
В случае реализации США подобных планов Россия, по словам Владимира Путина, будет считать себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.
Китайские власти планы США разместить Typhon на территории Японии еще не прокомментировали. Когда эти комплексы были завезены на Филиппины, в Минобороны КНР это охарактеризовали как «опасную тенденцию», «серьезную угрозу для безопасности стран региона, наносящую существенный ущерб региональному миру и стабильности». Можно предположить, что в случае с Японией реакция Китая будет столь же негативной.
В ходе государственного визита Владимира Путина в Китай в мае этого года было принято объемное совместное заявление, в котором стороны впервые объявили о намерении совместно противодействовать планам США по размещению в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах ракет средней и меньшей дальности (см. «Ъ» от 17 мая).
Японские власти заявление Кристин Уормут о достигнутой с ними договоренности по развертыванию Typhon не комментируют. The Japan Times напоминает, что ранее в Токио отрицали возможность появления на территории страны соответствующих американских комплексов, поскольку общественность, опасающаяся контрмер со стороны Китая, настороженно относилась к этой перспективе. При этом издание опубликовало фотографию, на которой начальник штаба командования сухопутных Сил самообороны Японии Кадзуо Сакаи, побывавший в августе в США, позирует на фоне Typhon (фото снято на объединенной базе ВВС и армии США Льюис-Маккорд, штат Вашингтон).
Научный сотрудник Института международных исследований, преподаватель кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Александр Чеков в беседе с «Ъ» отметил, что Япония «весьма привлекательная территория для размещения ракет средней дальности, потому что оттуда этот вид вооружений может использоваться сразу против трех стран». «Речь о Китае, России и КНДР. Пока мы не знаем дальность ракет, которые будут там в итоге размещены, но даже если речь пойдет только о Tomahawk, то с территории Японии они могут покрывать всю территорию Северной Кореи, часть российского Дальнего Востока и китайские северо-восточные и восточные территории. Если речь пойдет о более дальнобойных ракетах, то зона поражения расширится», — пояснил он.
По словам эксперта, действия США свидетельствуют о том, что они заинтересованы в создании максимально универсальных комплексов средней дальности, которые можно было бы использовать сразу в отношении нескольких соперников.
«И судя по всему, американские развертывания будут носить достаточно значимый характер, по крайней мере с точки зрения территорий базирования. Мы уже видели учения в Дании и на Филиппинах, анонсировано размещение соответствующих систем на территории ФРГ. Следующая на очереди Япония. Так что с точки зрения географии это будет достаточно разносторонний потенциал, — констатирует Александр Чеков.— Мы пока не знаем, какое количество комплексов будет развернуто в тех или иных локациях, но дело идет к усилению гонки вооружений в этом сегменте между США с одной стороны и Россией и Китаем — с другой».