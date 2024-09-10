Кеннеди-младший обвинил США в попытках навязать войну России и Китаю

«Я не думаю, что Китай хочет вступить с нами в конфликт и Россия тоже, но мы делаем все возможное, чтобы втянуть их в него», — приводит РИА Новости слова политика.
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп ранее обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в том, что тот своими действиями подтолкнул Россию и Китай к сближению.
Зарубежные СМИ отмечают, что американские власти пессимистично оценивают свои возможности противостоять России, Китаю и Северной Корее в случае ядерной войны. На фоне подобных опасений администрация США организовала подготовку к расширению развернутых ядерных сил страны.