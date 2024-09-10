Зампред правительства Хабаровского края Керим Сунгуров заявил о своей отставке

— Идёт последняя неделя моей работы в правительстве края. Принял это сложное для себя решение. Последние три года пропускал через себя все сложности и проблемы отрасли. Нет смысла перечислять труды и заслуги, я сделал всё возможное, выполняя свои профессиональные обязанности с максимальной самоотдачей и ответственностью. Конечно, остались вопросы, которые завершить не успел, и за это хотел бы попросить прощения, прежде всего, перед жителями Хабаровского края, — отметил Керим Сунгуров. — Я рад, что мне посчастливилось работать с командой профессионалов, развивать строительную отрасль и делать жизнь людей в крае комфортнее и лучше. Впереди много планов, интересных задач, но их будет решать уже новая команда, которой я хочу пожелать удачи и терпения. Желаю дальнейшей плодотворной работы на благо строительной отрасли и жителей Хабаровского края. Успехов, новых достижений и побед!