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В Кремле объяснили, почему Путин не поедет на Генассамблею ООН

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, так как сегодня США — не лучшее направление для поездок российского лидера, объяснил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Он не ездит последние годы. Потом все-таки сейчас США — это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны — штаб-квартиры ООН. Поэтому сейчас, наверное, это не лучшее направление для поездок», — сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, почему Путин вновь решил не выступать на Генассамблее ООН.

Ранее президент утвердил состав российской делегации из десяти человек на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет 22—23 сентября в Нью-Йорке. Возглавит делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров.

Москва неоднократно указывала на проблемы с выдачей американских виз, в первую очередь, дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. В конце марта 2023 года Полянский сообщил РИА Новости, что российская сторона рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры.

Песков Дмитрий
Путин Владимир
ООН