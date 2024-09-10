В Кремле объяснили, почему Путин не поедет на Генассамблею ООН

«Он не ездит последние годы. Потом все-таки сейчас США — это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны — штаб-квартиры ООН. Поэтому сейчас, наверное, это не лучшее направление для поездок», — сказал РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, почему Путин вновь решил не выступать на Генассамблее ООН.