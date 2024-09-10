Аналитик дал неожиданный совет Трампу для победы над Харрис на дебатах

«Чтобы победить, Трампу попросту нужно позволить Камале Харрис говорить как можно больше», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг намеченного на 10 сентября первого раунда дебатов Трампа и Харрис.
Как отметил аналитик, республиканцу в своем выступлении необходимо «сфокусировать внимание на катастрофическом послужном списке Харрис и (действующего президента США) Джо Байдена за последние четыре года».
«После этого его предвыборный штаб может продолжать создавать искусные и эффективные публикации о том, насколько нелепо вознаграждать Харрис за те бедствия, которые она вместе с Байденом принесла Америке, президентскими полномочиями сроком на четыре года или даже восемь лет», — указал собеседник агентства.
Помимо этого, Ортель добавил, что Трампу в ходе дебатов следует «избегать агрессивной манеры поведения», сосредоточившись на конкретных шагах, которые он и его будущая администрация предпримут в случае победы на ноябрьских выборах.
Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет, следует из обнародованных телеканалом правил проведения. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами.
Сами выборы президента США состоятся 5 ноября.