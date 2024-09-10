Замглавы города по вопросам ЖКХ покидает свой пост во Владивостоке

Во Владивостоке замглавы города Тарас Фищук, ответственный за урегулирование вопросов ЖКХ и топливо-энергетического комплекса, уходит со своего поста. О новом назначении пока не сообщается, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на «Вести Приморье».
Согласно информации СМИ, обязанности теперь уже экс-замглавы распределили между его коллегами. Отметим, что Тарас Фищук занимал эту должность в течение пяти лет. На пост он заступил в 2019 году.
До этого чиновник успел поработать в разных муниципалитетах и обзавелся весомым послужным списком: Фищук был депутатом и председателем Думы Красноармейского района, главой этого муниципалитета, замглавы администрации Уссурийского городского округа по вопросам жизнеобеспечения.
Напомним, что замглавы Владивостока Николай Селюк покинул пост 5 августа. Он курировал управление наружной рекламы и информации.