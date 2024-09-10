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Замглавы города по вопросам ЖКХ покидает свой пост во Владивостоке

До этого свой пост покинул еще один начальник городского управления.

Во Владивостоке замглавы города Тарас Фищук, ответственный за урегулирование вопросов ЖКХ и топливо-энергетического комплекса, уходит со своего поста. О новом назначении пока не сообщается, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на «Вести Приморье».

Согласно информации СМИ, обязанности теперь уже экс-замглавы распределили между его коллегами. Отметим, что Тарас Фищук занимал эту должность в течение пяти лет. На пост он заступил в 2019 году.

До этого чиновник успел поработать в разных муниципалитетах и обзавелся весомым послужным списком: Фищук был депутатом и председателем Думы Красноармейского района, главой этого муниципалитета, замглавы администрации Уссурийского городского округа по вопросам жизнеобеспечения.

Напомним, что замглавы Владивостока Николай Селюк покинул пост 5 августа. Он курировал управление наружной рекламы и информации.