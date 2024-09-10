Новые блэкауты пророчит Дальнему Востоку глава Минэнерго Сергей Цивилев

«К сожалению, энергосистема Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, так как пришлось отменить и перенести ряд капитальных ремонтов и проектов модернизации тепловых электростанций», — заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев.
Как объяснил министр, отмена капремонта произошла из-за того, что на период высоких нагрузок максимальное количество оборудования должно оставаться в работе. Но у этого решения есть свои риски — в том числе высокая вероятность новых «блэкаутов» в регионе.
Цивилев в разговоре с ТАСС отметил, что министерство отнесло регионы Дальнего Востока в список высоких рисков в электроэнергетике. Уже началась реализация мер по снижению аварийности. В их числе — строительство быстровозводимых объектов генерации. До 1 октября также состоится противоаварийная подготовка.
Напомним, в августе в Приморье был зафиксирован полный блэкаут. Позже стало известно, что проблема была на Лучегорской ГРЭС — там произошло замыкание. На полях ВЭФ Сергей Цивилев в качестве причины обозначил человеческий фактор.