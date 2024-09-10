Губернатор края озвучил приоритеты бюджетной политики региона

В числе приоритетных направлений работы Михаил Котюков отметил исполнение майских указов Президента и реализацию национальных проектов, обеспечение жильём детей-сирот, компенсацию населению оплаты услуг ЖКХ. Основная часть средств пойдет на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы. Кроме того, вырастет финансирование льготного лекарственного обеспечения, предусмотрят средства на увеличение количества бюджетных мест в системе среднего профессионального образования, развитие студенческого спорта, реализацию новых молодежных проектов и помощь муниципалитетам в решении вопросов, которые поднимают жители на встречах в районах, сообщает региональное Правительство.
«Экономика края чувствует себя уверенно, и это позитивно сказывается на доходах. К 1 сентября 2024 года доходы бюджета превысили расходы на 14,6 млрд рублей — в доходную часть поступило 267,7 млрд рублей, расходы профинансированы на 253,1 млрд рублей. Бюджет исполняется без дефицита, а ожидаемый объем доходов к концу года увеличится более чем на 30 млрд рублей. По итогам 8 месяцев года мы видим прирост сразу по нескольким видам налогов, в том числе на доходы физических лиц, добычу полезных ископаемых, акцизам. В результате размещения средств бюджета на банковских депозитах отмечается и рост неналоговых доходов. Дополнительные ресурсы необходимо учесть в осенней корректировке и профинансировать самые важные направления — это выполнение наших социальных обязательств», — сказал Михаил Котюков.
Губернатор также поручил кабинету министров предусмотреть увеличение резервного фонда Правительства края, что позволит оперативно обеспечивать необходимые меры поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.
Выступая с докладом о бюджете, заместитель председателя Правительства края — министр финансов Владимир Бахарь отметил: «Сегодня мы находимся в самом разгаре бюджетного процесса. Активно идет исполнение бюджета, мы завершаем подготовку осенней корректировки и одновременно работаем над формированием бюджета на ближайшую трехлетку. Сегодня Михаил Михайлович озвучил ряд поручений, которые будут учтены при доработке проекта закона о внесении изменений в краевой бюджет и в новом бюджете. Корректировку бюджета мы планируем внести в Законодательное Собрание края в ближайшее время».