Советский округ Омска впервые возглавит женщина

Однако с июля он находится под следствием и судом. Как ранее сообщали в СУ СКР, Песцова подозревают в махинациях с квартирами детей-сирот. По версии следствия, преступление было совершено когда он занимал должность заместителя начальника КУ ОО «Центр учета и содержания собственности Омской области».