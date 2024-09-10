Олбани
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Котюков и Владислав Логинов включены в состав комиссии Госсовета РФ

Губернатора Красноярского края Михаила Котюкова и мэра Красноярска Владислава Логинова включили в состав комиссии Государственного Совета РФ по координации и оценке эффективности деятельности исполнительных органов субъектов РФ.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале первый замгубернатора — руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

Распоряжение подписано президентом Российской Федерации 9 сентября.

Добавим, что комиссия возглавлена Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации президента.

В составе комиссии по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти Андрей Клишас, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края в Совете Федерации, сенатор, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.

Комиссия возглавлена Антоном Вайно, руководителем Администрации президента.