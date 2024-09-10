Михаил Котюков и Владислав Логинов включены в состав комиссии Госсовета РФ

В составе комиссии по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти Андрей Клишас, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края в Совете Федерации, сенатор, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.