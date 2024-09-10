Михаил Котюков и Владислав Логинов включены в состав комиссии Госсовета РФ

Об этом сообщил в своём Telegram-канале первый замгубернатора — руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.
Распоряжение подписано президентом Российской Федерации 9 сентября.
Добавим, что комиссия возглавлена Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации президента.
В составе комиссии по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти Андрей Клишас, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края в Совете Федерации, сенатор, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Комиссия возглавлена Антоном Вайно, руководителем Администрации президента.