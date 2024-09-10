Глава Приангарья и замкомандующего Сибирским округом Росгвардии обсудили совместную работу

Стороны обсудили совместную работу и вопросы взаимодействия в охране общественного порядка, сообщает пресс-служба областного Правительства.
Глава региона передал сотрудникам Росгвардии и МВД благодарность за обеспечение правопорядка и безопасности при подготовке и проведении единого дня голосования. Губернатор отметил, что во время выборов 8 сентября в Иркутской области нарушений общественного порядка не было.
«С уверенностью могу сказать, что Росгвардия занимает одно из важнейших мест в обеспечении территориальной целостности и обороны страны, охраны особо важных государственных объектов, реализации государственной политики в сфере оборота оружия, охранной деятельности, борьбе с терроризмом и экстремизмом и многое другое. Что касается вопросов правопорядка на территории Приангарья, то хочу отметить нашу скоординированную работу в этом направлении. На совместных совещаниях мы с вами обсуждаем проблемные вопросы и принимаем согласованные решения», — сказал Игорь Кобзев.
Полковник Максим Гуляев отметил, что проводимые в подразделениях ведомства мероприятия способствуют постоянной готовности личного состава к эффективному выполнению поставленных задач.