Глава Приангарья и замкомандующего Сибирским округом Росгвардии обсудили совместную работу

«С уверенностью могу сказать, что Росгвардия занимает одно из важнейших мест в обеспечении территориальной целостности и обороны страны, охраны особо важных государственных объектов, реализации государственной политики в сфере оборота оружия, охранной деятельности, борьбе с терроризмом и экстремизмом и многое другое. Что касается вопросов правопорядка на территории Приангарья, то хочу отметить нашу скоординированную работу в этом направлении. На совместных совещаниях мы с вами обсуждаем проблемные вопросы и принимаем согласованные решения», — сказал Игорь Кобзев.