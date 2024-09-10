Омский губернатор Хоценко сообщил о ремонте калачинской трассы к «Орленку»

Подрядная организация АО «Омскавтодор» ведет работу по фрезерованию изношенного полотна, укреплению основания методом холодного ресайклинга, а также устройству выравнивающего слоя покрытия. Специалистам также предстоит выполнить работы по укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия, восстановлению остановочных пунктов, установке дорожных знаков и нанесению разметки.