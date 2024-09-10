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Омский губернатор Хоценко сообщил о ремонте калачинской трассы к «Орленку»

В Калачинском районе Омской области продолжается ремонт автодороги Калачинск — Ивановка — Кабанье, в ходе которого специалисты обновят 9 километров трассы. Как отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко, дорога ведет к детскому лагерю «Орленок».

«Продолжается ремонт дороги Калачинск — Ивановка — Кабанье в Калачинском районе. Трассу, ведущую к детскому лагерю “Орленок”, который получил развитие благодаря президентской программе модернизации инфраструктуры детского оздоровительного отдыха, обновляем в рамках национального проекта ″Безопасные качественные дороги″», — сообщил губернатор Виталий Хоценко.

В пресс-службе облправительства добавили, что работы на участке ведутся согласно установленному графику: ремонт завершится в текущем году.

Подрядная организация АО «Омскавтодор» ведет работу по фрезерованию изношенного полотна, укреплению основания методом холодного ресайклинга, а также устройству выравнивающего слоя покрытия. Специалистам также предстоит выполнить работы по укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия, восстановлению остановочных пунктов, установке дорожных знаков и нанесению разметки.

Обновление трассы сделает поездку до лагеря быстрее и безопаснее.