Омский губернатор Хоценко сообщил о ремонте калачинской трассы к «Орленку»

«Продолжается ремонт дороги Калачинск — Ивановка — Кабанье в Калачинском районе. Трассу, ведущую к детскому лагерю “Орленок”, который получил развитие благодаря президентской программе модернизации инфраструктуры детского оздоровительного отдыха, обновляем в рамках национального проекта ″Безопасные качественные дороги″», — сообщил губернатор Виталий Хоценко.
В пресс-службе облправительства добавили, что работы на участке ведутся согласно установленному графику: ремонт завершится в текущем году.
Подрядная организация АО «Омскавтодор» ведет работу по фрезерованию изношенного полотна, укреплению основания методом холодного ресайклинга, а также устройству выравнивающего слоя покрытия. Специалистам также предстоит выполнить работы по укладке двух слоев асфальтобетонного покрытия, восстановлению остановочных пунктов, установке дорожных знаков и нанесению разметки.
Обновление трассы сделает поездку до лагеря быстрее и безопаснее.