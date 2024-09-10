Шойгу исключил переговоры с Киевом из-за сил ВСУ в Курской области

Пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не выкинут» с территории Курской области, никаких переговоров с Киевом не будет, заявил секретарь Совбеза России и экс-министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24».
«Есть очень и очень существенный момент, это Курск. Это Курск, и здесь мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведем и вести не будем», — сказал он.
Шойгу также заявил, что попытка Украины захватить Курскую АЭС — «не что иное, как верхний уровень терроризма». «До тех пор пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем», — подчеркнул глава Совбеза.
Материал дополняется