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Путин поручил ввести новую выплату для семей

Новую выплату для многодетных граждан, приуроченную ко Дню семьи, любви и верности, могут ввести в России. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, текст документа опубликован на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Правительству РФ [поручаю] рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности», — сказано в поручении. Ответственным за проработку назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Путин ожидает доклад по теме до 1 декабря.

Кроме того, президент поручил подумать над созданием цикла телепередач «об этапах жизни многодетных семей» и разработать меры поддержки для инициатив, направленных «на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей». Эти вопросы тоже доверены лично Мишустину.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Праздник приурочен к православному дню святых князя Петра и его жены Февронии и официально закреплен в календаре с 2022 года.