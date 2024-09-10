Путин поручил ввести новую выплату для семей

«Правительству РФ [поручаю] рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности», — сказано в поручении. Ответственным за проработку назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Путин ожидает доклад по теме до 1 декабря.
Кроме того, президент поручил подумать над созданием цикла телепередач «об этапах жизни многодетных семей» и разработать меры поддержки для инициатив, направленных «на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей». Эти вопросы тоже доверены лично Мишустину.
День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Праздник приурочен к православному дню святых князя Петра и его жены Февронии и официально закреплен в календаре с 2022 года.