Пермский авиатор избрался депутатом

Об этом господин Балдин сообщил на своей странице в ВК. «49,5% — у меня, 30,2% и 16,34% у конкурентов. Что дальше? Будем формировать точки роста и развивать территорию», — написал авиатор.
Руководитель «Геликса» выдвинулся на выборы от местного отделения политической партии «Единая Россия».
Согласно сервису Kartoteka.ru, Вадим Балдин возглавляет АО «АК “Геликс”», АНО ДПО «Центр проектов “Авиаторы”». Господин Балдин является также учредителем ООО «Беспилотные системы Урала» (выполнение авиационных работ) и ООО «Урал Турс» (деятельность туроператоров).