Reuters: Белый дом передал Конгрессу засекреченный доклад о стратегии США по Украине

По данным одного из них, законодатели получили «долгожданный доклад» в понедельник и пока не «имели возможности ознакомиться с ним». Как отмечает Reuters, республиканцы в Конгрессе при согласовании в апреле запроса администрации Байдена на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, включающие в том числе средства на поддержку Украины, требовали от Белого дома среди прочего подготовить такой доклад к июню. Спустя «несколько недель после окончания срока» передачи доклада некоторые законодатели отмечали, что «рассмотрели бы блокирование дальнейшей помощи», пишет агентство.