По данным одного из них, законодатели получили «долгожданный доклад» в понедельник и пока не «имели возможности ознакомиться с ним». Как отмечает Reuters, республиканцы в Конгрессе при согласовании в апреле запроса администрации Байдена на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, включающие в том числе средства на поддержку Украины, требовали от Белого дома среди прочего подготовить такой доклад к июню. Спустя «несколько недель после окончания срока» передачи доклада некоторые законодатели отмечали, что «рассмотрели бы блокирование дальнейшей помощи», пишет агентство.
10 апреля 17 членов обеих палат Конгресса США, в том числе сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо), ставший впоследствии напарником Дональда Трампа на предстоящих выборах, направили на имя главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг письмо с требованием отчитаться о том, сколько всего средств планируется выделить на военную поддержку Украины, опасаясь, что реальная сумма может быть значительно выше официальных данных. Авторами письма также выступили член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия), сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки), конгрессмен Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) и другие.
Законодатели требовали от администрации представить отчетность о том, какую сумму она «считает возможным потратить для реагирования на ситуацию на Украине», а также «списки счетов, с которых могут быть списаны средства». Кроме того, авторы обращения требовали от администрации Байдена пояснить, сколько всего запросов на дополнительное финансирование на поддержку Украины Белый дом «планирует направить в Конгресс» и назвать предполагаемые сроки передачи таких запросов.
В конце апреля Байден подписал утвержденный Конгрессом США пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает $61 млрд для Киева. Сразу после подписания этих законопроектов главой государства Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.