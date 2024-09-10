За чем следить на первых дебатах между Харрис и Трампом

Предвыборный штаб Харрис посчитал, что постоянно включенный микрофон пойдет ей на пользу, ведь так будет проще подтолкнуть Трампа к «несдержанным высказываниям», которые затем можно было бы использовать против него, отметило Politico. Хотя Трамп и говорил о своей готовности выступать с включенным микрофоном оппонента, его команда настаивала на сохранении июньского правила. После долгих споров предвыборный штаб Харрис согласился на выключение микрофонов, но выразил свое недовольство в письме ABC, отметив, что Харрис «окажется в невыгодном положении из-за такого формата, который оградит Дональда Трампа от прямых контактов с вице-президентом». «Мы подозреваем, что это является основной причиной того, почему его предвыборная кампания настаивает на отключении микрофонов», — заявили демократы.