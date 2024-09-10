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Владимир Путин наградил тренера по дзюдо из Челябинской области

Государственный награды получили спортивный тренер Миллер и еще четверо жителей Челябинской области.

Источник: «Региональный центр по дзюдо Челябинской области»

Старший тренер сборной челябинского «Регионального центра спортивно подготовки по дзюдо» Александр Миллер получил Орден почета. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. В документе указано, что орден вручается за заслуги в области физической культуры и спорта.

Александр Миллер — почетный гражданин Челябинска и Челябинской области. Областной центр подготовки по дзюдо назван его именем. Среди воспитанников тренера олимпийский чемпион Мансур Исаев, призеры Олимпиад Виталий Макаров и Юрий Степкин.

Как сообщает «ФедералПресс», государственные награды одновременно с Александром Миллером получили еще четверо южноуральцев.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени удостоились гендиректор совхоза «Акбашевский» Нургали Зарипова и гендиректор «Союзпищепрома» Вячеслав Филонов.

Заслуженным работником физкультуры признали директора футбольного клуба «Металлург» Евгения Балыклова.

А директор муниципального треста «Теплофикация» Вадим Агафонов получил почетное звание заслуженного энергетика.

Путин Владимир