Владимир Путин наградил тренера по дзюдо из Челябинской области

Старший тренер сборной челябинского «Регионального центра спортивно подготовки по дзюдо» Александр Миллер получил Орден почета. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. В документе указано, что орден вручается за заслуги в области физической культуры и спорта.
Александр Миллер — почетный гражданин Челябинска и Челябинской области. Областной центр подготовки по дзюдо назван его именем. Среди воспитанников тренера олимпийский чемпион Мансур Исаев, призеры Олимпиад Виталий Макаров и Юрий Степкин.
Как сообщает «ФедералПресс», государственные награды одновременно с Александром Миллером получили еще четверо южноуральцев.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени удостоились гендиректор совхоза «Акбашевский» Нургали Зарипова и гендиректор «Союзпищепрома» Вячеслав Филонов.
Заслуженным работником физкультуры признали директора футбольного клуба «Металлург» Евгения Балыклова.
А директор муниципального треста «Теплофикация» Вадим Агафонов получил почетное звание заслуженного энергетика.