Российский флот начал стратегические учения в трех морях и двух океанах

В них примут участие свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, порядка 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 90 тыс. военнослужащих. К маневрам будут привлечены сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, воинские контингенты стран-партнеров.



После развертывания группировок на полигонах они разыграют боевые действия по поражению объектов и сил условного противника, высадке морских десантов на необорудованное побережье, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций. Минобороны назвало главной задачей маневров проверку готовности ВМФ к «решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники», а также «расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров».