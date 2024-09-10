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Российский флот начал стратегические учения в трех морях и двух океанах

Военно-морской флот России начал стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября включительно, сообщило Минобороны.

«Учение будет проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации в 2024 году», — говорится в сообщении.

Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

В них примут участие свыше 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения, более 120 самолетов и вертолетов, порядка 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 90 тыс. военнослужащих. К маневрам будут привлечены сотрудники МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, воинские контингенты стран-партнеров.

После развертывания группировок на полигонах они разыграют боевые действия по поражению объектов и сил условного противника, высадке морских десантов на необорудованное побережье, защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций. Минобороны назвало главной задачей маневров проверку готовности ВМФ к «решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники», а также «расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров».

Ранее в программе «Москва. Кремль. Путин» анонсировали участие президента России Владимира Путина в учениях вооруженных сил на этой неделе. О каких именно маневрах шла речь, там не уточнили.

Последние тренировочные учения ВМФ состоялись в конце июля. В них приняли участие около 300 кораблей и катеров, подлодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, свыше 200 единиц военной и специальной техники, а также более 20 тыс. военнослужащих.

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