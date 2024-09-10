Как отмечают журналисты со ссылкой на результаты опросов, многие молодые украинцы готовы принять «несовершенный мир» для прекращения боевых действий. Так, по словам 33-летней жительницы подконтрольного Киеву города Запорожье, она начала пересматривать свое мнение о мирных переговорах после провального контрнаступления украинской армии в 2023 году. После этого ее мужа забрали на фронт. Теперь женщина признается, что согласна на передачу Москве всех контролируемых Вооруженными силами (ВС) России территорий для завершения конфликта.