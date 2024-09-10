Демешин вступит в должность губернатора Хабаровского края 13 сентября

Церемония инаугурации Дмитрия Демешина, одержавшего победу на выборах губернатора Хабаровского края, пройдет 13 сентября, сообщили «АиФ-Дальинформ» в правительстве региона.
С этого момента Дмитрий Демешин официально вступит в должность губернатора края.
В выборах, которые проходили с 6 по 8 сентября, в «Единый день голосования», он лидировал с результатом 81,03% голосов. Его поддержали 254 245 жителей края.
После выборов Дмитрий Демешин заявил, что впереди большая и важная работа. «Хабаровский край нуждается в перезагрузке работы власти. Власть должна и будет работать для хабаровчан, решения их проблем, повышения качества жизни каждого человека», — сказал он.
Напомним, что с 15 мая, после назначения предыдущего главы региона Михаила Дегтярева на должность министра спорта РФ, Демешин занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора, по поручению президента РФ Владимира Путина.
В ходе «Единого дня голосования» в Хабаровском крае также выбирали депутатов Законодательной Думы края и глав муниципалитетов.