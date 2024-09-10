СМИ: Украина предложила террористам в Сирии БПЛА в обмен на боевиков

Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в африканской стране. МИД Сенегала ранее вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.