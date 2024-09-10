Газета, ссылаясь на местные источники в Сирии, ранее сообщала, что киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации НТS (запрещена в РФ) для привлечения боевиков к операциям против России.
«Интересно, что украинская делегация призвала освободить радикальных чеченских и грузинских террористов, содержащихся в тюрьме HTS. Сообщается, что в обмен на их освобождение, HTS* было предложено 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — пишет издание.
Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в африканской стране. МИД Сенегала ранее вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.
* Террористическая организация, запрещена в России