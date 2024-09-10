Олбани
+14°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Украина предложила террористам в Сирии БПЛА в обмен на боевиков

АНКАРА, 10 сен — РИА Новости. Киев предложил представителями террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* в Сирии 75 беспилотных летательных аппаратов в обмен на освобождение ряда радикальных антироссийских боевиков, пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники.

Источник: AFP 2023

Газета, ссылаясь на местные источники в Сирии, ранее сообщала, что киевская администрация провела переговоры с представителями террористической организации НТS (запрещена в РФ) для привлечения боевиков к операциям против России.

«Интересно, что украинская делегация призвала освободить радикальных чеченских и грузинских террористов, содержащихся в тюрьме HTS. Сообщается, что в обмен на их освобождение, HTS* было предложено 75 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — пишет издание.

Ранее ряд африканских стран разорвал дипломатические отношения с Украиной, решение было связано с поддержкой Киевом террористов в африканской стране. МИД Сенегала ранее вызвал посла Украины Юрия Пивоварова на фоне поддержки им террористов. Дипломатическое ведомство Буркина-Фасо в свою очередь призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Киева.

* Террористическая организация, запрещена в России