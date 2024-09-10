Экс-глава Самарской области Азаров не сможет выехать за границу до 2029 года

По словам главы региона, он сдал свой загранпаспорт, как только его уведомили о пятилетнем ограничении на выезд за пределы РФ. Никаких попыток сократить этот срок он не предпринимал ни лично, ни через третьих лиц, пишет 63.ру. Дмитрий Азаров заявил, что направит обращение губернатору Самарской области для проверки появившейся в интернете информации. Также он потребовал в случае выявления нарушений при оформлении его документов привлечь виновных к ответственности.