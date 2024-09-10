Экс-глава Самарской области Азаров не сможет выехать за границу до 2029 года

Бывшему губернатору Самарской области Дмитрию Азарову запретили выезжать за пределы России. Запрет будет действовать до 31 мая 2029 года. Речь идет об ограничении, которое накладывают на людей, имеющих доступ к гостайне по первой (наивысшей) форме допуска, в течение пяти лет после увольнения.
Накануне в телеграм-канале депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна появилась информация, что Дмитрий Азаров якобы пытался обойти запрет на выезд за границу. Ответ долго не заставил себя ждать. В тот же день экс-губернатор заявил, что никаких попыток обойти закон он не предпринимал и что опубликованные в сети слухи — это ложь.
По словам главы региона, он сдал свой загранпаспорт, как только его уведомили о пятилетнем ограничении на выезд за пределы РФ. Никаких попыток сократить этот срок он не предпринимал ни лично, ни через третьих лиц, пишет 63.ру. Дмитрий Азаров заявил, что направит обращение губернатору Самарской области для проверки появившейся в интернете информации. Также он потребовал в случае выявления нарушений при оформлении его документов привлечь виновных к ответственности.