Сергей Шелест рассказал, как изменилась ситуация с аварийностью на дорогах Омска

Мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал о ситуации с аварийностью на омских дорогах за восемь месяцев текущего года. По сравнению с этим же периодом прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий снизилось с 1 258 до 1 185 случаев, то есть на 5,5%. Количество раненых сократилось на 11% по сравнению с прошлым годом, а погибших стало меньше на 25,8%. По сравнению с 2023 годом коэффициент аварийности сократился с 1,9 до 1,6.