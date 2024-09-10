Наталья Котова поручила решить проблему с горячей водой в Челябинске

В Челябинске завершены гидравлические испытания. Однако еще есть дома, где нет горячей воды. Решение проблемы глава города Наталья Котова поручила вице-мэру Александру Астахову на аппаратном совещании сегодня, 10 сентября.
По словам Астахова, проблемы с горячим водоснабжением возникли из-за аварий на тепловых сетях.
«Аварийные бригады УСТЭК, ЧКТС работают в круглосуточном режиме, устраняют данные повреждения для возобновления подачи ГВС. Вопрос находится на особом контроле», — прокомментировал он.
Также замглавы города добавил, что в случае резкого похолодания к отоплению подключат детские сады, школы, больницы и другие соцучреждения.