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Наталья Котова поручила решить проблему с горячей водой в Челябинске

Опрессовка закончилась, но еще остаются дома без ГВС.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске завершены гидравлические испытания. Однако еще есть дома, где нет горячей воды. Решение проблемы глава города Наталья Котова поручила вице-мэру Александру Астахову на аппаратном совещании сегодня, 10 сентября.

По словам Астахова, проблемы с горячим водоснабжением возникли из-за аварий на тепловых сетях.

«Аварийные бригады УСТЭК, ЧКТС работают в круглосуточном режиме, устраняют данные повреждения для возобновления подачи ГВС. Вопрос находится на особом контроле», — прокомментировал он.

Также замглавы города добавил, что в случае резкого похолодания к отоплению подключат детские сады, школы, больницы и другие соцучреждения.