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Текслер отправил в отставку министра экологии Челябинской области Сергея Лихачёва

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от должности министра экологии региона Сергея Лихачёва. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник, 10 сентября.

— Освободить Лихачёва Сергея Фёдоровича от замещаемой должности министра экологии Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы.

говорится в документе.

Также накануне губернатор присвоил Сергею Лихачёву звание «Заслуженный эколог Челябинской области».

— За деятельность по охране окружающей среды, особые заслуги в системе государственного управления, многолетний добросовестный труд присвоить почётное звание «Заслуженный эколог Челябинской области» Лихачёву Сергею Фёдоровичу — министру экологии.

говорится в тексте документа на портале правовой информации региона.

Сергей Лихачёв возглавлял Министерство экологии Челябинской области с мая 2018 года. До этого он трудился деканом факультета экологии, профессором кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ.

Напомним, губернатор Алексей Текслер был переизбран на второй срок с 81,28% голосов. Избирательная комиссия Челябинской области сообщила об обработке 100% протоколов на выборах губернатора накануне, 9 сентября.