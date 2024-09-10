Текслер отправил в отставку министра экологии Челябинской области Сергея Лихачёва

— Освободить Лихачёва Сергея Фёдоровича от замещаемой должности министра экологии Челябинской области, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы.
Также накануне губернатор присвоил Сергею Лихачёву звание «Заслуженный эколог Челябинской области».
— За деятельность по охране окружающей среды, особые заслуги в системе государственного управления, многолетний добросовестный труд присвоить почётное звание «Заслуженный эколог Челябинской области» Лихачёву Сергею Фёдоровичу — министру экологии.
Сергей Лихачёв возглавлял Министерство экологии Челябинской области с мая 2018 года. До этого он трудился деканом факультета экологии, профессором кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ.
Напомним, губернатор Алексей Текслер был переизбран на второй срок с 81,28% голосов. Избирательная комиссия Челябинской области сообщила об обработке 100% протоколов на выборах губернатора накануне, 9 сентября.