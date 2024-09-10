Мэр Казани оценил, как идет реконструкция Московского рынка

«Мы долго искали тех людей, которым будет по плечу новый уровень гастрономии и рыночной торговли. Новые хозяева хорошо себя проявили, в Москве у них прекрасный Даниловский рынок. Площадка сложна тем, что в 90-е годы, когда людей нужно было занять работой, раздали все что можно. Теперь наша задача — вернуть территории, выкупить, обменять и обустроить на них новые скверы для жителей Московского района».