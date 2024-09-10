Шойгу объяснил срыв переговоров об отказе от ударов по энергообъектам

По его словам, предложение Анкары по отказу от ударов касалось объектов энергетики, в том числе атомных, а также гражданских и торговых судов. «Наш президент принял решение и сказал: “Да, давайте, давайте мы такое решение примем”. И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они [власти Украины] сказали: “Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение”, — рассказал Шойгу.