Шойгу объяснил срыв переговоров об отказе от ударов по энергообъектам

По его словам, предложение Анкары по отказу от ударов касалось объектов энергетики, в том числе атомных, а также гражданских и торговых судов. «Наш президент принял решение и сказал: “Да, давайте, давайте мы такое решение примем”. И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они [власти Украины] сказали: “Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение”, — рассказал Шойгу.
До вторжения ВСУ в Курскую область Москва и Киев планировали провести переговоры о прекращении конфликта и договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев, писала в августе газета The Washington Post со ссылкой на источники. Посредником выступал Катар, Россия, по данным издания, решила остановить процесс на фоне нападения украинских военных на Курскую область.
МИД России не подтверждал информацию о подобных переговорах.
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