Алексея Текслера объявили избранным губернатором Челябинской области

Челябинский облизбирком официально объявил Алексея Текслера победителем губернаторских выборов. Ранее озвученный результат подсчета голосов в итоговом бюллетене не изменился: за действующего главу региона проголосовали 1 023 767 человек, или 81,28% от всех, кто пришел на избирательные участки, передает корреспондент chel.aif.ru.
Второе место у Виталия Пашина (9,42% голосов), третье — у Эльдара Гильмутдинова (5,27%), четвертое — у Степана Соловьева (2,17%).
«Региональный избирком утвердил итоги использования избирательных бюллетеней на выборах губернатора Челябинской области», — говорится в сообщении избирательной комиссии.