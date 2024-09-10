Алексея Текслера объявили избранным губернатором Челябинской области

Челябинский облизбирком официально объявил Алексея Текслера победителем губернаторских выборов. Ранее озвученный результат подсчета голосов в итоговом бюллетене не изменился: за действующего главу региона проголосовали 1 023 767 человек, или 81,28% от всех, кто пришел на избирательные участки, передает корреспондент chel.aif.ru.