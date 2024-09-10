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Алексея Текслера объявили избранным губернатором Челябинской области

Итоговый результат — 81,28% голосов.

Челябинский облизбирком официально объявил Алексея Текслера победителем губернаторских выборов. Ранее озвученный результат подсчета голосов в итоговом бюллетене не изменился: за действующего главу региона проголосовали 1 023 767 человек, или 81,28% от всех, кто пришел на избирательные участки, передает корреспондент chel.aif.ru.

Второе место у Виталия Пашина (9,42% голосов), третье — у Эльдара Гильмутдинова (5,27%), четвертое — у Степана Соловьева (2,17%).

«Региональный избирком утвердил итоги использования избирательных бюллетеней на выборах губернатора Челябинской области», — говорится в сообщении избирательной комиссии.