Страны НАТО начали серию масштабных учений у границ России

У нас есть пять-восемь лет. За это время Москва сумеет нарастить вооруженные силы до уровня, который обеспечит вторжение на территорию стран НАТО. Я не говорю, что это непременно произойдет, но такая вероятность есть. Мы видим, что Россия производит множество вооружений и не все расходуются в войне на Украине. Так что к 2029-му мы должны быть готовы.