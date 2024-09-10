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Страны НАТО начали серию масштабных учений у границ России

В течение осени альянс проведет серию маневров, включая Steadfast Foxtrot '24, Ramstein Flag 24 и Cyber Coalition, с целью оценки оперативной готовности и взаимодействия войск в условиях кризиса.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Серия учений НАТО у границ России

Североатлантический альянс начинает масштабные учения у границ Российской Федерации. Маневры, которые охватят множество военнослужащих, продлятся до конца осени. В материале РИА Новости подробно рассматривают, какие силы будут задействованы и с какой целью проводятся эти учения.

Масштабные маневры

В общей сложности планируется осуществление 12 учений вдоль восточного фланга. Три из них проведут под эгидой Брюсселя. Одним из основных событий станут учения Steadfast Foxtrot '24, которые пройдут в Германии с 9 по 20 сентября.

Главная задача этих маневров заключается в проверке готовности войск на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях в процессе планирования и выполнения операций.

Руководство маневрами осуществляет Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) во главе с генералом армии США Кристофером Каволи.

Далее, 30 сентября, в Греции стартуют учения Ramstein Flag 24, организованные AIRCOM — Объединенным авиационным командованием. Эти учения будут иметь тактический уровень и пройдут в формате LIVEX с использованием реальных сил. Завершатся они 11 октября.

С 7 по 12 ноября в Эстонии пройдет Cyber Coalition, одно из самых крупных ежегодных учений. В этом году особое внимание уделят вопросам логистики, особенно переброске крупного контингента войск с одного края Европы на другой в условиях «вторжения условного противника с востока».

Учения на национальном уровне

Запланированные мероприятия не ограничатся «зонтичными» маневрами. В программе также предусмотрены учения на национальном уровне с привлечением союзников. Например, в Исландии завершились учения Northern Viking, в рамках которых отрабатывались действия по патрулированию воздушного пространства, действия на море и обороне побережья.

Недавно, в воскресенье, в Словакии начались учения Toxic Valley, которые будут посвящены действиям химико-биологических сил. В Венгрии с конца августа проводятся учения Brave Warrior, которые являются вторыми в этом году. Они направлены на отработку взаимодействия многонациональной боевой группы, расквартированной в стране.

В Латвии также проходит учение Namejs с участием многонациональной дивизии «Север», созданной в 2019 году. Альянс объявил, что это формирование полностью подготовлено. С 30 октября по 12 ноября в Финляндии пройдут учения Hammer 2024, где проверят механизированные подразделения.

Завершат цикл морские маневры в Турции и Болгарии под названиями Mavi Balina и Poseidon 24, соответственно, с акцентом на подводные силы и борьбу с морскими минами. Также запланированы учения в Испании и Италии, однако они не будут проводиться на границах России.

Постепенная эскалация

Аналогичные действия для Североатлантического альянса не являются новыми. Брюссель последовательно активизирует свои усилия на восточном фланге. В мае этого года завершились Steadfast Defender, крупнейшие учения со времен холодной войны, продолжавшиеся четыре месяца и охватившие 90 тысяч военнослужащих из 32 стран НАТО, включая Швецию (которую только приняли). География учений охватывала страны Балтии, Польшу и Германию, и цели включали отработку действий в случае вооруженного конфликта в районе Сувалкского коридора.

Такую активизацию альянс связывает с текущими событиями на Украине. Но ещё в 2016 году были сформированы четыре многонациональные боевые группы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, которые координируются из Щецина. В 2018 году был создан еще один штаб в Польше — в Эльблаге. В апреле 2022 года количество боевых групп увеличили до восьми, разместив дополнительные подразделения в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

На саммите в Мадриде в июне 2022 года было решено значительно расширить силы реагирования почти в десять раз — с 40 до 300 тысяч, из которых первые 100 тысяч могут быть переброшены в любую точку Европы в течение десяти дней. Альянс также готов развернуть полмиллиона человек в течение полугода.

Особое внимание уделяется военно-воздушным силам: в воздухе постоянно находятся до трех десятков разведывательных и истребительных самолетов, а еще 130 находится в состоянии высокой боевой готовности. В морской зоне одновременно дежурят порядка 140 военных кораблей.

Прогнозы для Европы

США играют ключевую роль в этой стратегии. В январе 2022 года они увеличили свой контингент в Европе с 60 до 80 тысяч военнослужащих, позже доведя число до 100 тысяч, из которых 65% находятся в Европе на постоянной основе.

Западные политики и военные не раз поднимали вопрос о возможном военном столкновении с Россией.

У нас есть пять-восемь лет. За это время Москва сумеет нарастить вооруженные силы до уровня, который обеспечит вторжение на территорию стран НАТО. Я не говорю, что это непременно произойдет, но такая вероятность есть. Мы видим, что Россия производит множество вооружений и не все расходуются в войне на Украине. Так что к 2029-му мы должны быть готовы.

Карстен Бройер
генерал-лейтенант, главный инспектор Вооруженных сил Германии (цитата по «РИА»)
Министр обороны ФРГ Борис Писториус добавил, что война может начаться уже через три года.

Европа активно работает над созданием «военного шенгена» для упрощения перевозки оружия и техники через границы, а также развивает сеть логистических маршрутов. Как сообщалось в The Telegraph, НАТО рассматривает различные сценарии и готовит сухопутные коридоры для быстрой переброски американских войск на фронт в случае крупной наземной войны с Россией.

Подбираются также места для высадки американских войск в Италии, Греции, Турции, Норвегии, Швеции и Финляндии, в то время как порты в Германии, Нидерландах и странах Балтии считаются наиболее уязвимыми для российских ракетных ударов.

Таким образом, в Брюсселе и Вашингтоне активно продолжается подготовка к возможной войне с Россией. Учения, проходящие этой осенью, с привлечением всего спектра возможностей альянса, наглядно демонстрируют стремление Запада поддерживать свою боевую готовность.

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