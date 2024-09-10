Страны НАТО начали серию масштабных учений у границ России

Серия учений НАТО у границ России
Североатлантический альянс начинает масштабные учения у границ Российской Федерации. Маневры, которые охватят множество военнослужащих, продлятся до конца осени. В материале РИА Новости подробно рассматривают, какие силы будут задействованы и с какой целью проводятся эти учения.
Масштабные маневры
В общей сложности планируется осуществление 12 учений вдоль восточного фланга. Три из них проведут под эгидой Брюсселя. Одним из основных событий станут учения Steadfast Foxtrot '24, которые пройдут в Германии с 9 по 20 сентября.
Руководство маневрами осуществляет Верховное командование объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) во главе с генералом армии США Кристофером Каволи.
Далее, 30 сентября, в Греции стартуют учения Ramstein Flag 24, организованные AIRCOM — Объединенным авиационным командованием. Эти учения будут иметь тактический уровень и пройдут в формате LIVEX с использованием реальных сил. Завершатся они 11 октября.
С 7 по 12 ноября в Эстонии пройдет Cyber Coalition, одно из самых крупных ежегодных учений. В этом году особое внимание уделят вопросам логистики, особенно переброске крупного контингента войск с одного края Европы на другой в условиях «вторжения условного противника с востока».
Учения на национальном уровне
Запланированные мероприятия не ограничатся «зонтичными» маневрами. В программе также предусмотрены учения на национальном уровне с привлечением союзников. Например, в Исландии завершились учения Northern Viking, в рамках которых отрабатывались действия по патрулированию воздушного пространства, действия на море и обороне побережья.
Недавно, в воскресенье, в Словакии начались учения Toxic Valley, которые будут посвящены действиям химико-биологических сил. В Венгрии с конца августа проводятся учения Brave Warrior, которые являются вторыми в этом году. Они направлены на отработку взаимодействия многонациональной боевой группы, расквартированной в стране.
В Латвии также проходит учение Namejs с участием многонациональной дивизии «Север», созданной в 2019 году. Альянс объявил, что это формирование полностью подготовлено. С 30 октября по 12 ноября в Финляндии пройдут учения Hammer 2024, где проверят механизированные подразделения.
Завершат цикл морские маневры в Турции и Болгарии под названиями Mavi Balina и Poseidon 24, соответственно, с акцентом на подводные силы и борьбу с морскими минами. Также запланированы учения в Испании и Италии, однако они не будут проводиться на границах России.
Постепенная эскалация
Аналогичные действия для Североатлантического альянса не являются новыми. Брюссель последовательно активизирует свои усилия на восточном фланге. В мае этого года завершились Steadfast Defender, крупнейшие учения со времен холодной войны, продолжавшиеся четыре месяца и охватившие 90 тысяч военнослужащих из 32 стран НАТО, включая Швецию (которую только приняли). География учений охватывала страны Балтии, Польшу и Германию, и цели включали отработку действий в случае вооруженного конфликта в районе Сувалкского коридора.
На саммите в Мадриде в июне 2022 года было решено значительно расширить силы реагирования почти в десять раз — с 40 до 300 тысяч, из которых первые 100 тысяч могут быть переброшены в любую точку Европы в течение десяти дней. Альянс также готов развернуть полмиллиона человек в течение полугода.
Особое внимание уделяется военно-воздушным силам: в воздухе постоянно находятся до трех десятков разведывательных и истребительных самолетов, а еще 130 находится в состоянии высокой боевой готовности. В морской зоне одновременно дежурят порядка 140 военных кораблей.
Прогнозы для Европы
США играют ключевую роль в этой стратегии. В январе 2022 года они увеличили свой контингент в Европе с 60 до 80 тысяч военнослужащих, позже доведя число до 100 тысяч, из которых 65% находятся в Европе на постоянной основе.
Западные политики и военные не раз поднимали вопрос о возможном военном столкновении с Россией.
У нас есть пять-восемь лет. За это время Москва сумеет нарастить вооруженные силы до уровня, который обеспечит вторжение на территорию стран НАТО. Я не говорю, что это непременно произойдет, но такая вероятность есть. Мы видим, что Россия производит множество вооружений и не все расходуются в войне на Украине. Так что к 2029-му мы должны быть готовы.
Европа активно работает над созданием «военного шенгена» для упрощения перевозки оружия и техники через границы, а также развивает сеть логистических маршрутов. Как сообщалось в The Telegraph, НАТО рассматривает различные сценарии и готовит сухопутные коридоры для быстрой переброски американских войск на фронт в случае крупной наземной войны с Россией.
Подбираются также места для высадки американских войск в Италии, Греции, Турции, Норвегии, Швеции и Финляндии, в то время как порты в Германии, Нидерландах и странах Балтии считаются наиболее уязвимыми для российских ракетных ударов.
Таким образом, в Брюсселе и Вашингтоне активно продолжается подготовка к возможной войне с Россией. Учения, проходящие этой осенью, с привлечением всего спектра возможностей альянса, наглядно демонстрируют стремление Запада поддерживать свою боевую готовность.