«Я написал заявление сам»: в Челябинской области ушел в отставку глава Минэкологии

67-летний доктор биологических наук Сергей Лихачев возглавлял областное министерство экологии с мая 2018 года. До этого он с середины 2000-х руководил кафедрой зоологии Челябинского педуниверситета, а с 2011 по 2018 был деканом факультета экологии ЧелГУ. Перед самой отставкой губернатор Алексей Текслер присвоил Сергею Лихачеву почетное звание «Заслуженный эколог Челябинской области» за деятельность по охране окружающей среды, особые заслуги в системе государственного управления и многолетний добросовестный труд.