«Я написал заявление сам»: в Челябинской области ушел в отставку глава Минэкологии

Губернатор Алексей Текслер освободил от занимаемой должности министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева. Постановление об этом опубликовано на портале правовой информации. В документе указано, что служебный контракт с Лихачевым был расторгнут по инициативе гражданского служащего.
Корреспонденту КП-Челябинск Сергей Лихачев подтвердил, что уволился по собственному желанию, и предпочел не комментировать свои дальнейшие карьерные планы.
— Я написал заявление сам, по инициативе госслужащего, меня никто не увольнял, — сказал экс-министр. — Что касается планов: они есть, но пока документ не подписан, я их не комментирую.
В министерстве экологии Челябинской области также пока не комментируют, кто заменит Сергея Лихачева на посту главы министерства.
67-летний доктор биологических наук Сергей Лихачев возглавлял областное министерство экологии с мая 2018 года. До этого он с середины 2000-х руководил кафедрой зоологии Челябинского педуниверситета, а с 2011 по 2018 был деканом факультета экологии ЧелГУ. Перед самой отставкой губернатор Алексей Текслер присвоил Сергею Лихачеву почетное звание «Заслуженный эколог Челябинской области» за деятельность по охране окружающей среды, особые заслуги в системе государственного управления и многолетний добросовестный труд.