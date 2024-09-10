Севастополь усиливает защиту населения от атак

По его словам, в Севастополе уже установлено 454 укрытия, из которых 290 — на остановках, а 164 — на пляжах, в парках и скверах.
«До конца этой недели закончим установку укрытий на остановках общественного транспорта, до 1 октября — в общественных местах. Поручил коллегам проанализировать, где еще нужны укрытия», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В дополнение к 80 устройствам оповещения о воздушных тревогах в городе установлены еще 33 новых, добавил Развожаев.
«До конца года планируем установить еще 60», — сообщил он.
Защитной пленкой на сегодняшний день оклеены окна в 47 зданиях образовательных учреждений. По его словам, пленка поступила в полном объеме и теперь, чтобы закончить работу как можно скорее, будут наращивать число бригад рабочих.
По словам главы города, в работе также дома, в которых нет технической возможности подключить домофон к системе автоматического размыкания во время тревог.
«Поручил специалистам провести предметный анализ и продумать, как обеспечить безопасность людей в таких случаях».
На сегодня специалисты протестировали уже 240 устройств по подключению к системе авторазмыкания замков, из них 180 цифровых домофонов и 60 аналоговых, уточнил он.
В конце августа в Севастополе почти 200 детсадов и школ оборудовали защитной бронепленкой.
В середине августа заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов рассказал, как в школах республики обеспечена безопасность.