Welt: Россия может произвести весь запас вооружения бундесвера за полгода

Согласно информации издания, за последние два года производственные мощности российской обороны значительно возросли и уже обогнали потери на фронте. В отчете подчеркивается, что немецкое правительство с опозданием отреагировало на начало специальной операции на Украине в феврале 2022 года, и лишь в конце 2023 года ускорило процесс закупок. В период с марта 2022 года по июль 2024 года на рассмотрение было подано 122 заказа на 148 единиц оборонной техники общей стоимостью 89,9 миллиарда евро. В настоящее время, согласно докладу, правительство лишь заменяет вооружение, отправляемое из бундесвера на Украину, при этом запасы систем ПВО и артиллерийских гаубиц сокращаются.