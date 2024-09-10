Ведущий автор данного исследования Гунтрам Вольф отметил: «Россия становится все большей угрозой безопасности НАТО. В то же время мы лишь очень медленно продвигаемся к вооружению, необходимому для сдерживания».
Согласно информации издания, за последние два года производственные мощности российской обороны значительно возросли и уже обогнали потери на фронте. В отчете подчеркивается, что немецкое правительство с опозданием отреагировало на начало специальной операции на Украине в феврале 2022 года, и лишь в конце 2023 года ускорило процесс закупок. В период с марта 2022 года по июль 2024 года на рассмотрение было подано 122 заказа на 148 единиц оборонной техники общей стоимостью 89,9 миллиарда евро. В настоящее время, согласно докладу, правительство лишь заменяет вооружение, отправляемое из бундесвера на Украину, при этом запасы систем ПВО и артиллерийских гаубиц сокращаются.
Авторы исследования критикуют усилия правительства Германии в области обороны как «все еще слишком неамбициозные».
Это во многом связано с радикальным разоружением, которое занимало последние десятилетия, а также с консервативной политикой оборонных расходов правительства. При текущих темпах закупок, запас истребителей 2004 года будет восстановлен лишь через 15 лет, боевых танков — через 40 лет, а артиллерийских гаубиц — практически через 100 лет.
10 сентября немецкий таблоид Bild сообщил, что значительная часть самоходных гаубиц, поставленных Германией, Нидерландами и Италией, в настоящее время находится в нерабочем состоянии из-за износа и нехватки запчастей. Наибольшему износу подвержены стволы установок, требующие замены после определенного количества выстрелов, иначе их точность существенно снижается. В текущий момент количество гаубиц, выведенных из эксплуатации по этой причине, превышает число тех, что повреждены в боях.