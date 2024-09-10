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Песков о ночной атаке БПЛА: силы ПВО показывают высокие результаты

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ночной удар ВСУ беспилотниками по Подмосковью и другим регионам не был вызван военной необходимостью и «продемонстрировал сущность властей Украины». По его словам, Россия должна продолжать спецоперацию, чтобы обезопасить себя от подобных проявлений. Он также отметил, что силы ПВО приобрели изрядный опыт и показывают высокие результаты.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги», — сказал Песков в ходе пресс-колла.

При этом Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «вряд ли могут оценивать» работу сил ПВО, так как это должны делать специалисты. «На непрофессиональном уровне мы можем сказать, что наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками. Они дают высокие результаты. Что касается профессиональной оценки — это должны делать профессионалы. Как оценивает Верховный главнокомандующий — не могу сказать», — сказал Дмитрий Песков.

По данным Минобороны, в ночь на 10 сентября над девятью регионами было сбито 144 БПЛА. Над Московской областью перехватили и уничтожили 20 беспилотников. Один из них попал в многоэтажное здание, в результате погибла женщина, еще три человека были госпитализированы. После массированной атаки беспилотников СКР возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Песков Дмитрий