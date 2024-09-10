Песков о ночной атаке БПЛА: силы ПВО показывают высокие результаты

При этом Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «вряд ли могут оценивать» работу сил ПВО, так как это должны делать специалисты. «На непрофессиональном уровне мы можем сказать, что наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками. Они дают высокие результаты. Что касается профессиональной оценки — это должны делать профессионалы. Как оценивает Верховный главнокомандующий — не могу сказать», — сказал Дмитрий Песков.