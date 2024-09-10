Атаки БПЛА и план по выдавливанию ВСУ из Курской области. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин примет участие в командно-штабных учениях «Океан-2024». Помимо вступительного слова главы государства ожидаются доклады министра обороны Андрея Белоусова, главкома ВМФ Александра Моисеева и командующих флотами.
У российского лидера в течение дня возможны международные контакты.
Кроме того, в графике у Путина предусмотрены несколько встреч в закрытом режиме.
Об атаке украинских БПЛА
Удары украинских беспилотников по жилым кварталам в России нельзя считать военными действиями: «Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность».
Вооруженные силы РФ «приобрели изрядный опыт» в подавлении украинских беспилотников и успешно отражают атаки.
О ситуации в Курской области
У российских военных есть план по выдавливанию ВСУ из Курской области, но о нем не следует говорить публично: «Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично».
О возможности договоренностей с Украиной
Россия и Украина не достигали четких договоренностей насчет ударов по объектам энергетики: «Никаких четких договоренностей не было».
«Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области».
Спецоперация является «единственным возможным способом» достижения российских целей.
О дебатах Трампа и Харрис
В Кремле не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис: «Нет, смотреть не планируем. Ожидать что-то — это не наше дело, это дело американских избирателей».
Об учениях
Проведение Североатлантическим альянсом военных маневров фактически одновременно с российскими учениями «Океан-2024» является обычной практикой: «Это часто встречается».
Об обвинениях в адрес России
Заявления представителей США о якобы использовании Россией американских блогеров голословны и ни на чем не основаны: «Честно говоря, хотелось бы услышать конкретное имя конкретного топового блогера США, которого как-то “использует” Россия в каких-то целях. Потому что иначе все эти заявления являются не чем иным, как голословными обвинениями».