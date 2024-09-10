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Атаки БПЛА и план по выдавливанию ВСУ из Курской области. Темы брифинга Пескова

Атаки украинских беспилотников, план по выдавливанию Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области и предстоящие дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин примет участие в командно-штабных учениях «Океан-2024». Помимо вступительного слова главы государства ожидаются доклады министра обороны Андрея Белоусова, главкома ВМФ Александра Моисеева и командующих флотами.

У российского лидера в течение дня возможны международные контакты.

Кроме того, в графике у Путина предусмотрены несколько встреч в закрытом режиме.

Об атаке украинских БПЛА

Удары украинских беспилотников по жилым кварталам в России нельзя считать военными действиями: «Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность».

Вооруженные силы РФ «приобрели изрядный опыт» в подавлении украинских беспилотников и успешно отражают атаки.

О ситуации в Курской области

У российских военных есть план по выдавливанию ВСУ из Курской области, но о нем не следует говорить публично: «Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично».

О возможности договоренностей с Украиной

Россия и Украина не достигали четких договоренностей насчет ударов по объектам энергетики: «Никаких четких договоренностей не было».

«Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области».

Спецоперация является «единственным возможным способом» достижения российских целей.

О дебатах Трампа и Харрис

В Кремле не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис: «Нет, смотреть не планируем. Ожидать что-то — это не наше дело, это дело американских избирателей».

Об учениях

Проведение Североатлантическим альянсом военных маневров фактически одновременно с российскими учениями «Океан-2024» является обычной практикой: «Это часто встречается».

Об обвинениях в адрес России

Заявления представителей США о якобы использовании Россией американских блогеров голословны и ни на чем не основаны: «Честно говоря, хотелось бы услышать конкретное имя конкретного топового блогера США, которого как-то “использует” Россия в каких-то целях. Потому что иначе все эти заявления являются не чем иным, как голословными обвинениями».

Песков Дмитрий