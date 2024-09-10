Глава Большого Камня, уехавший на СВО после уголовных обвинений, сложил с себя полномочия

Глава Большого Камня Рустям Абушаев сложил с себя полномочия мэра города. Чиновник сделал это дистанционно, находясь в зоне специальной военной операции. Он отправился туда в 2023 году еще до того, как ему предъявили уголовное обвинение в махинациях с землей.
10 сентября в своем Telegram-канале Абушаев написал, что подписал контракт с Министерством обороны, поэтому складывает с себя полномочия мэра Большого Камня и командира отряда «Тигр», которым он руководил на СВО.
«На днях я написал заявление о сложении полномочий главы городского округа в связи с подписанием контракта с Министерством обороны, пока враг тут, нужно его добивать, у города же должен быть глава, который будет работать на месте. Так же по причине подписания контракта с Министерством обороны, я недавно передал управление отрядом», — написал Абушаев своим подписчикам.
Напомним, что уголовное дело в отношении чиновника возбудили в марте 2023 года. По версии следствия, Абушаев вместе с подельниками незаконно распорядился земельными участками в поселке Ключевой и на полуострове Де-Фриз. Махинации они проворачивали еще тогда, когда он работал в качестве замглавы Надеждинского района. Когда афера вскрылась, его заочно арестовали и даже объявили в федеральный розыск, но выяснилось, что мэр Большого Камня взял на работе отпуск и уехал добровольцем в зону СВО. В итоге расследование в отношении Абушаева прекратили.
В зоне СВО Рустям Абушаев не раз проявил храбрость и заслужил несколько наград, среди которых — орден Мужества. Его боевые товарищи и вовсе считают, что дело против экс-мэра было сфабриковано.
Ранее «КП» писала, что мэр Большого Камня награжден медалью в зоне СВО.