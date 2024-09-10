Глава Большого Камня, уехавший на СВО после уголовных обвинений, сложил с себя полномочия

Напомним, что уголовное дело в отношении чиновника возбудили в марте 2023 года. По версии следствия, Абушаев вместе с подельниками незаконно распорядился земельными участками в поселке Ключевой и на полуострове Де-Фриз. Махинации они проворачивали еще тогда, когда он работал в качестве замглавы Надеждинского района. Когда афера вскрылась, его заочно арестовали и даже объявили в федеральный розыск, но выяснилось, что мэр Большого Камня взял на работе отпуск и уехал добровольцем в зону СВО. В итоге расследование в отношении Абушаева прекратили.