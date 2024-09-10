Новый ректор политехнического университета Перми меняет состав ректората

Новая глава пермского политехнического университета (ПНИПУ) Антон Петроченков, назначенный на пост ректора вуза, провел кадровые перестановки в команде управленцев. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе учебного заведения.
«Первым проректором — проректором по информатизации станет Александр Труфанов; проректором по образовательной деятельности — Ирина Черникова; проректором по молодежной политике — Ксения Сарайкина; проректором по развитию имущественного комплекса — Денис Ворсин» — уточнили в пресс-службе Политеха.
Без изменений остался пост проректора по науке и инновациям. Его по-прежнему занимает Алексей Швейкин. И пост проректора по приоритетным проектам, возглавляемый Павлом Волеговым.
Ранее «Комсомолка» писала, что на днях состоялось собрание сотрудников политехнического университета, на котором решился вопрос о том, кто возглавит вуз. Путем общего голосования был избран, ранее занимающий должность исполняющего обязанности ректора, Антон Петроченков. За него было отдано более 80% голосов.