Новый ректор политехнического университета Перми меняет состав ректората

Ранее «Комсомолка» писала, что на днях состоялось собрание сотрудников политехнического университета, на котором решился вопрос о том, кто возглавит вуз. Путем общего голосования был избран, ранее занимающий должность исполняющего обязанности ректора, Антон Петроченков. За него было отдано более 80% голосов.