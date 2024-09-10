Алексей Текслер уволил трех чиновников правительства Челябинской области

В Челябинской области три чиновника областного правительства ушли в отставку. Постановления губернатора Алексея Текслера опубликованы на официальном портале правовых актов.
Постановления о расторжении контракта с 10 сентября подписаны в отношении министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева и начальника ГУ юстиции Валерия Быкова. С 13 сентября в отставку уходит первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак.
Все трое чиновников достигли предельного возраста для нахождения на госслужбе. Контракт с ними продлевали несколько раз.