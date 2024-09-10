Алексей Текслер уволил трех чиновников правительства Челябинской области

Постановления о расторжении контракта с 10 сентября подписаны в отношении министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева и начальника ГУ юстиции Валерия Быкова. С 13 сентября в отставку уходит первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак.