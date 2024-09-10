В Госсовет Крыма избраны 75 депутатов от трех партий

По его данным, 50 депутатов избраны по республиканскому городскому округу и 25 — по одномандатным избирательным округам.
В парламент Крыма прошли представители трех политических партий: «Единая Россия» (74,87%), ЛДПР (5,71%) и КПРФ (5,15%).
«Допущены к распределению депутатских мандатов три партии. ЛДПР получает три мандата, КПРФ — три мандата, “Единая Россия” — 44 мандата», — сообщил Малышев на заседании Избирательной комиссии Республики Крым во вторник.
Не прошли 5%-й порог «Партия пенсионеров» (4,01%), партия «Справедливая Россия — за правду» (2,79%), «Новые люди» (3,14%), и партия «Зеленые» (1,40%).
Итоговая явка на выборах в Крыму составила 47,61%. На всех участках голосование признано действительным. В выборах депутатов Госсовета Республики Крым третьего созыва по республиканскому избирательному округу приняли участие 702 141 избиратель, что составляет 47,61%.
Выборы в Крыму проходили без нарушений, избирательные участки работали в штатном режиме. Все меры безопасности были должным образом обеспечены.
Ранее в Центризбиркоме России сообщили, что голосование на выборах разных уровней в РФ завершено, явка избирателей составила 47%.