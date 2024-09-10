Вице-спикера гордумы Перми наградят почетным знаком

Как указано в документе, госпожу Мельник предлагается отметить за «многолетний добросовестный труд, заслуги в общественной деятельности, значительный личный вклад в развитие органов местного самоуправления города Перми».
Наталья Мельник — депутат гордумы Перми IV- VII созывов. С 2006 года возглавляет комитет по бюджету и налогам, а также входит в состав комитета по местному самоуправлению и регламенту. С 26 февраля 2021 года временно исполняющая полномочия заместителя председателя гордумы, с 5 октября 2021 года — первый заместитель председателя гордумы Перми.