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Вице-спикера гордумы Перми наградят почетным знаком

Первого заместителя гордумы Перми Наталью Мельник планируют наградить Почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь». Соответствующий проект постановления внесен в гордуму главой Перми Эдуардом Сосниным.

Источник: Коммерсантъ

Как указано в документе, госпожу Мельник предлагается отметить за «многолетний добросовестный труд, заслуги в общественной деятельности, значительный личный вклад в развитие органов местного самоуправления города Перми».

Наталья Мельник — депутат гордумы Перми IV- VII созывов. С 2006 года возглавляет комитет по бюджету и налогам, а также входит в состав комитета по местному самоуправлению и регламенту. С 26 февраля 2021 года временно исполняющая полномочия заместителя председателя гордумы, с 5 октября 2021 года — первый заместитель председателя гордумы Перми.