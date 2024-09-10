Песков оценил слова Шойгу о переговорах по атакам на энергообъекты

«Никаких четких договоренностей не было, это первое. Сейчас трудно себе представить возможность достижения каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области. Но при всем при этом для нас, еще раз повторяю, главное — достижение наших целей», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли Россия готовность к отказу от ударов по объектам энергетики.