Песков заявил о наличии плана по выдавливанию ВСУ из Курской области

Российские военные располагают необходимыми планами для выдавливания ВСУ из Курской области, однако обсуждать их публично нецелесообразно, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введены режимы чрезвычайной ситуации федерального уровня и контртеррористической операции. Из приграничных районов организован вывоз местных жителей.
По состоянию на 22 августа, 133 тысячи человек покинули свои дома, осталось ещё 20 тысяч, сообщал губернатор Алексей Смирнов. 12 августа он докладывал президенту, что под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где осталось около двух тысяч граждан.
В Киеве заявили, что целью операции ВСУ в Курской области является укрепление позиций на переговорах. Владимир Путин расценил действия Украины как «масштабную провокацию». Он также добавил, что переговоры с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики», не имеют смысла.