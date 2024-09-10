Песков заявил о наличии плана по выдавливанию ВСУ из Курской области

Российские военные располагают необходимыми планами для выдавливания ВСУ из Курской области, однако обсуждать их публично нецелесообразно, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — пояснил он в ответ на вопрос о возможных временных рамках для выдавливания ВСУ с российской территории.