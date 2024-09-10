В Заксобрании Иркутской области обсудили новые льготы для участников СВО

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области готовятся к очередной сессии областного парламента, которая состоится 18 сентября. На заседаниях профильных комитетов обсуждаются вносимые законопроекты. Так, члены комитета по социально-культурному законодательству рассмотрели изменения в областной закон о физической культуре. Законопроект предполагает введение льгот для посещения спортивных объектов ветеранам боевых действий и членам семей погибших участников СВО.
Депутаты внесли свои предложения: расширить список льготных категорий и добавить в него пасынков и падчериц погибших участников СВО. В целом документ рекомендован к принятию в первом чтении, работа над ним будет продолжена во втором чтении.
Еще один вопрос, который обсудили члены комитета, касался изменений в законы об образовании. Они также будут рассматриваться на ближайшей сессии. Речь идет об организации двухразового питания для детей-инвалидов в связи с появлением в Иркутской области новых муниципальных округов, а так же уточнением категорий студентов, имеющих право на бесплатное питание, и установлению денежной компенсации для покупки одежды и обуви студентам с ограниченными возможностями здоровья.