Сити-менеджер Алексей Логвиненко наградил выдающихся жителей Ростова-на-Дону

— Достижениями жителей пишется история современного Ростова. Нам есть чем гордиться. Сегодняшние успехи Ростова — заслуга многих поколений. В этот день особые слова благодарности хотелось бы сказать ветеранам и всем тем, кто строил и восстанавливал донскую столицу, отдавая свою душу и сердце, — сказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.