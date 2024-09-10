Сити-менеджер Алексей Логвиненко наградил выдающихся жителей Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова-на-Дону в преддверии Дня города наградил выдающихся жителей донской столицы. Торжественное мероприятие состоялось в музыкальном театре.
Звания «Почетный гражданин Ростова-на-Дону» (присваивается каждые пять лет за вклад в развитие города) были удостоены:
— Владимир Булгаков — Герою России;
— Олег Кит — академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации;
— Михаил Чернышев — председатель Общественной палаты Ростова-на-Дону.
Также были вручены почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма.
Известно, что в чествовании приняли участие заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО, Герой России Анатолий Сафронов, первый замгубернатора Игорь Гуськов, председатель донского Заксобрания Александр Ищенко. Также награждение посетили ветераны, представители трудовых династий и активная молодежь.
— Достижениями жителей пишется история современного Ростова. Нам есть чем гордиться. Сегодняшние успехи Ростова — заслуга многих поколений. В этот день особые слова благодарности хотелось бы сказать ветеранам и всем тем, кто строил и восстанавливал донскую столицу, отдавая свою душу и сердце, — сказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.