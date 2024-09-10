Президент Грузии захотела баллотироваться на второй срок

«Я готова взять на себя большую ответственность, в том числе [баллотируясь] на второй срок, чтобы Грузия вернулась на европейский путь», — сказала глава государства.
Зурабишвили добавила, что если предложенная ей хартия заработает, то она готова быть переговорщиком с европейскими партнерами Тбилиси.
Ранее Зурабишвили объявила 26 октября днем проведения парламентских выборов в Грузии. В соответствии с конституцией страны, они назначаются на последнюю субботу октября. В этом году выборы впервые пройдут по системе электронного голосования.