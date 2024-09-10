Путин назвал учения «Океан-2024» самыми масштабными за десятки лет

«Сегодня начинается его (учения. — Прим. ред.) активная фаза, в ходе которой будут отработаны самые сложные, максимально приближенные к боевым, задачи. <…> За последние три десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море», — сказал президент.
В маневрах также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая, представителей 15 государств пригласили в качестве наблюдателей, добавил российский лидер.
Плановое стратегическое командно-штабное учение «Океан-2024» началось 10 сентября и продлится неделю. Маневры пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В них задействуют более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники. Всего в учениях примут участие более 90 тысяч человек личного состава.