В Германии объяснили, почему Шольц захотел мира на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования, но не знают деталей. По его словам, Россия не отмахивается ни от каких инициатив, но нужно знать детали плана. Кроме того, очертания разрешения конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны «дирижера» Запада нет.