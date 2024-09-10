Финляндия запретила россиянам сделки с недвижимостью

Россия в документе напрямую не упоминается, однако финские власти неоднократно заявляли, что запрет коснется россиян. «То есть на практике это должна быть страна-сосед», — сказал глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен. Финляндия имеет протяженную границу с Россией — всего около 1300 км.